В Германии продолжаются переговоры о создании правительственной коалиции

В Берлине прошёл очередной раунд переговоров о создании правительственной коалиции. Представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Свободной демократической партии и партии «Зелёных» обсудили финансовую и налоговую политики.

Партии планируют инвестировать в развитие инфраструктуры Германии и Европы, а также составить сбалансированный бюджет и не вводить новые налоги.

[Джем Оздемир, сопредседатель партии «Зелёных»]:

«Экономические условия благоприятные, из-за чего у нас низкие процентная ставка и уровень безработицы, высокие налоговые поступления. Но инвестировать нужно нацеленно и всё тщательно продумывать».

Эта встреча стала частью трудного процесса переговоров между тремя партиями. Если стороны придут к согласию по всем вопросам, то смогут сформировать коалицию и правительство. Возможно, это произойдёт не ранее следующего года. А поскольку страна не может остаться без управления, у власти пока останется кабинет министров Ангелы Меркель.

Новую коалицию прозвали «Ямайкой» по цветам партий, соответствующим ямайскому флагу.

Между тем, уже выбрали нового председателя Бундестага. Им стал Вольфганг Шойбле. Его считают одним из ближайших соратников Ангелы Меркель.

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