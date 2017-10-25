25 октября 2017
Телеканал NTD

Новая технология поможет эффективнее идентифицировать тела погибших

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В этой лаборатории в Гааге техник готовится извлечь молекулярные образцы из кости человека, личность которого не была идентифицирована. С этого начинается процесс опознания десятков тысяч человек, которые погибли в войнах и стихийных бедствиях.

Однако теперь идентификация будет намного эффективнее благодаря новым технологиям. Они позволяют получить больше генетической информации.

[Томас Парсонс, научный и технический руководитель лаборатории]:
«Миллионы последовательностей ДНК считываются одновременно из одного и того же образца. Мы получаем значительно больше ДНК-информации, чем при обычной генетической экспертизе, например, криминалистической или какой-то другой».

Лабораторию открыла Международная комиссия по пропавшим без вести лицам. Уже многие годы она помогает правительствам в эксгумации массовых захоронений и идентификации пропавших без вести людей. С 2001 года она подтвердила личности более 19 тысяч человек, а также представила доказательства по 30 уголовным делам.

Раньше для идентификации пропавших без вести приходилось полагаться на образцы ДНК ближайших родственников. В новой лаборатории подойдёт генетический материал двоюродных братьев и сестёр.

Ингрид Гудмундсон из Швеции. В 2004 году её дочь, внучка и бывший супруг погибли в цунами в Таиланде. Спустя год организация помогла их идентифицировать.

[Ингрид Гудмундсон, родственница погибших в результате цунами]:
«Понимаете, когда не знаешь, где они, когда их просто нет, то остаётся какая-то надежда, даже если мозг и говорит, что это невозможно. Надежда умирает последней, поэтому идентифицировать жертв очень важно».

Ожидается, что в год новая лаборатория сможет устанавливать личности около 10 тысяч пропавших без вести.
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