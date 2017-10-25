В Дубае показали самый крупный бриллиант, выставленный на торги

[Дэвид Уоррен, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Он само совершенство и весит 163 карата. Просто невероятно! Это самый большой бриллиант безупречной чистоты, который когда-либо выставлялся на аукцион. Несколько лет назад был камень весом 118 карат. Прыжок до 163 карат – важное событие в мире бриллиантов».

Этот бриллиант безупречной чистоты можно назвать суперзвездой предстоящего аукциона Christie’s в Женеве. Он станет самым крупным бриллиантом из всех, когда-либо ушедших с молотка. А пока ослепительную драгоценность представили в Дубае.

Алмаз, из которого родился этот прекрасный бриллиант, нашли в Анголе в феврале прошлого года. Необработанный камень весил более 400 карат. Огранкой бриллианта занимался ювелир Фаваз Груози.

[Фаваз Груози, владелец компании De Grisogono]:

«На огранку и полировку ушло много времени. Я впервые очень переживал о том, во что «одеть» камень. Раньше я никогда не нервничал по поводу дизайна. Но в этот раз на мне лежала огромная ответственность».

Готовое ювелирное изделие включило 3000 маленьких изумрудов и бриллиантов. Ободки, удерживающие большой камень, также инкрустированы мелкими бриллиантами.

Аукцион намечен на середину ноября. Стартовая цена драгоценного украшения – 30 миллионов долларов. До торгов бриллиант также покажут в Гонконге и Нью-Йорке.

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