25 октября 2017
Телеканал NTD

Заключённые учатся пасти коров ради своего будущего

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Тюрьма в отдалённом районе на севере Австралии. Ранним утром заключённые выстраиваются на площадке, чтобы получить задание на предстоящий день. Все они ухаживают за крупным рогатым скотом.

[заключённый]:
«Мне просто это нравится, хорошо себя чувствую в их окружении».

90% заключённых – австралийские аборигены. При этом, многие оказались за решёткой за тяжкие преступления.

Программа по разведению домашнего скота помогает этим людям воспрянуть духом и получить навыки, которые пригодятся после освобождения.

[Лес Эллиотт, сотрудник исправительного учреждения]:
«Если относиться к людям с уважением, если они получают признание за свою работу, то это меняет их жизненную позицию».

Участвовать в программе соглашаются все заключённые, которые сюда попадают.

Скот, выращенный на тюремной ферме, приносит около 80 тысяч долларов в год. Эти спокойные бурёнки пользуются большим спросом у фермеров.

[Нийло Гобиус, скотовод]:
«Это ценный скот, животные спокойные. Для меня важно не бегать постоянно вокруг них. Я готов немного переплатить за характер».

Заключённые заботливо ухаживают за своими подопечными и строят планы на будущее.

[Питер, заключённый]:
«Я попробую использовать этот опыт, чтобы у меня было всё хорошо. Я уже вижу выход, есть надежда на будущее».

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