Похищение невест в Кыргызстане хочет искоренить женщина-депутат

Аида Касымалиева – самая молодая женщина-депутат парламента Кыргызстана. Она решила привлечь внимание своих коллег к проблеме похищения невест. Ежегодно в стране крадут тысячи девушек, которых потом принуждают к браку. Кыргызы называют это «ала качуу» и считают традицией.

[Аида Касымалиева, депутат]:

«Ала качуу, умыкание невест, – большая проблема для Кыргызстана. Многие говорили, что это традиция, кыргызская традиция, хотя это не традиция, чтобы без согласия девушки её красть. Это кража человека».

Похищение невест официально запретили в республике в 2013 году. Однако незаконные кражи девушек так и не прекратились. При этом похитителей редко привлекают к уголовной ответственности. По данным ООН, 20% браков в Кыргызстане заключены насильственным образом. В отдалённых сёлах эта цифра ещё выше.

Другая серьёзная проблема – принуждение к замужеству несовершеннолетних. Такие браки заключают священнослужители. В этом случае невесты не защищены законом.

[Аида Касымалиева, депутат]:

«В 14 лет они идут к молдо, зарегистрировали брак, так и живут. А потом при разводе, вдруг что, и она остаётся без ничего, то есть без алиментов, без имущества. Тогда это большая проблема».

Между тем, в ноябре прошлого года женщины-депутаты добились принятия закона, который запрещает религиозное бракосочетание несовершеннолетних. Теперь многие имамы отказываются проводить такие церемонии.

Аида Касымалиева говорит: полна решимости и дальше отстаивать права женщин-соотечественниц, чтобы сделать их жизнь лучше. Добавляет, что мечтает однажды стать президентом Кыргызстана.

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