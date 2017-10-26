Англичанин 30 лет делал из своей дачи венецианский дворец

81-летний англичанин Тревор Уинн-Джонс решил, что делать обычный ремонт в доме слишком скучно. Поэтому он переделал свой загородный дом в настоящий дворец.

На работу ушло ни много ни мало 30 лет. Участок с одноэтажным домиком в деревне Райсбери он купил в 1966 году. Благодаря таланту и неуёмной энергии Тревор превратил своё владение в произведение искусства.

[Тревор Уинн-Джонс, владелец дома]:

«В свободное время я люблю заниматься творчеством. Обычно это связано со строительством. Зарабатывать этим не получится, потому что это невыгодно. Но для меня это смысл жизни».

У дома шумит вода. Всё утопает в зелени. Внутри дворца семь спален, шесть ванных комнат и четыре гостиных. Каждую комнату мужчина тоже заботливо обставлял сам. Внутреннее убранство выдержано в стиле эпохи Возрождения.

[Тревор Уинн-Джонс, владелец дома]:

«Я никогда не видел подобное тому, что сделал. Но за вдохновением мне пришлось поехать в Австрию, в Италию, в частности, в Венецию. Я был очарован увиденным».

Впрочем, заработать на своём доме англичанину всё же удастся. Участок выставлен на продажу. Купив землю с домом за 13,5 тысяч фунтов стерлингов, Тревор продаёт преображённое владение за 4 миллиона.

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