В Турции освободили восьмерых правозащитников Amnesty International

Среди освобождённых – два иностранца. Это немец Петер Штойдтнер и гражданин Швеции иранского происхождения Али Гарави. Штойдтнер с трудом сдерживает слёзы.
[Петер Штойдтнер, правозащитник]:
«Мы очень рады. Что касается меня, я безмерно благодарен. Мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас юридически, дипломатически и был солидарен с нами. Это ещё не конец, но мы работаем вместе».
[Али Гарави, правозащитник]:
«Вы знаете, этот парень – настоящий молодец».
[Идиль Эсер, глава Amnesty International в Турции]:
«Нас вообще не должны были арестовывать. Такого просто не должно было случиться. Но сейчас мы радуемся, что нас отпустили».
Суд освободил активистов под подписку о невыезде. Однако немецкого и шведского правозащитников не обязали оставаться в Турции до следующего слушания в суде, которое намечено на 22 ноября. Оба теперь намерены вернуться домой.
Правозащитников арестовали во время конференции по вопросам цифровой безопасности и информационного менеджмента. Она проходила недалеко от Стамбула. Сначала активистам не объяснили причину задержания. Однако потом обвинили их в связях с террористической организацией, которую якобы возглавляет Фетхуллах Гюлен.
Именно этого исламского проповедника правительство Турции обвинило в попытке госпереворота. Гюлен, который живёт в добровольном изгнании в США, заявляет о своей невиновности.
Amnesty International потребовала освободить правозащитников. В ответ президент Турции заявил, что активисты готовили в стране новый государственный переворот.
Всего по делу проходит 11 человек. Прокуратура требует для них до 15 лет лишения свободы.
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