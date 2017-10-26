В Турции освободили восьмерых правозащитников Amnesty International

Суд Стамбула освободил до вынесения приговора восьмерых правозащитников, включая и директора турецкого отделения Amnesty International Идиль Эсер. Активисты находились под стражей с 5 июля. Их обвиняют в поддержке террористической организации.

Среди освобождённых – два иностранца. Это немец Петер Штойдтнер и гражданин Швеции иранского происхождения Али Гарави. Штойдтнер с трудом сдерживает слёзы.

[Петер Штойдтнер, правозащитник]:

«Мы очень рады. Что касается меня, я безмерно благодарен. Мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас юридически, дипломатически и был солидарен с нами. Это ещё не конец, но мы работаем вместе». [Али Гарави, правозащитник]:

«Вы знаете, этот парень – настоящий молодец». [Идиль Эсер, глава Amnesty International в Турции]:

«Нас вообще не должны были арестовывать. Такого просто не должно было случиться. Но сейчас мы радуемся, что нас отпустили».

Суд освободил активистов под подписку о невыезде. Однако немецкого и шведского правозащитников не обязали оставаться в Турции до следующего слушания в суде, которое намечено на 22 ноября. Оба теперь намерены вернуться домой.

Правозащитников арестовали во время конференции по вопросам цифровой безопасности и информационного менеджмента. Она проходила недалеко от Стамбула. Сначала активистам не объяснили причину задержания. Однако потом обвинили их в связях с террористической организацией, которую якобы возглавляет Фетхуллах Гюлен.

Именно этого исламского проповедника правительство Турции обвинило в попытке госпереворота. Гюлен, который живёт в добровольном изгнании в США, заявляет о своей невиновности.

Amnesty International потребовала освободить правозащитников. В ответ президент Турции заявил, что активисты готовили в стране новый государственный переворот.

Всего по делу проходит 11 человек. Прокуратура требует для них до 15 лет лишения свободы.

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