800 боевиков ФАРК отказались от мира с правительством Колумбии

Почти 800 повстанцев группировки ФАРК отказались выполнять мирное соглашение с правительством Колумбии. Об этом сообщил омбудсмен Карлос Альфонсо Негрете. Ранее предполагалось, что таких мятежников будет в два раза меньше.

[Карлос Альфонсо Негрете, омбудсмен]:

«Учитывая информацию, которую мы получили благодаря нашим наблюдениям, повстанцев может оказаться не 400, а в два раза больше».

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер группировки ФАРК Тимолеон Хименес подписали мирное соглашение прошлой осенью. По его условиям, все повстанцы должны передать оружие представителям ООН и вернуться к мирной жизни.

Боевики, отказавшиеся выполнять мирный договор, называют себя диссидентами. Но по словам Негрете, их главная цель – торговля кокаином. Группировка ФАРК занималась этим бизнесом на протяжении почти всего своего существования.

[Карлос Альфонсо Негрете, омбудсмен]:

«Конечно, я встревожен из-за этих повстанцев. Я также обеспокоен появлением новых групп, которые выращивают кокаиновые кусты или покупают листья коки, чтобы сделать из них наркотик и продать его за границей».

Группировка ФАРК вела войну с властями Колумбии с 1964 года. За это время погибли 220 тысяч человек, миллионы мирных жителей стали беженцами. Мирные переговоры между повстанцами и колумбийским правительством начались пять лет назад и завершились в прошлом году. Стороны договорились о прекращении огня, разоружении боевиков и предоставлении им гарантий безопасности. При этом ФАРК становится мирной политической силой.

В настоящее время гуманитарные организации помогают интегрироваться в общество более 11 тысячам бывших повстанцев.

Короткая ссылка на эту страницу: