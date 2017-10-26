26 октября 2017
Телеканал NTD

Королевские похороны собрали в Бангкоке 300 тысяч человек

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Более 300 тысяч человек собрались в Бангкоке, чтобы увидеть королевскую похоронную процессию. Приехали со всей страны. Многие по несколько дней ночевали на улицах, чтобы занять лучшие места.

Хоронят почитаемого и обожаемого короля Пхумипона Адульядета, который правил 70 лет. Он скончался 13 октября прошлого года. Всё это время страна готовилась к пышной погребальной церемонии, которая продлится пять дней.

В стране короля почитали как полубожественную особу и называли отцом. Он многое сделал для поддержания стабильности в стране, занимался благотворительными и образовательными и программами, развивал сельское хозяйство. Многие выражают искреннюю скорбь. Например, одна пожилая тайка месяц шла до столицы из своего города на юге страны.

[Мохта Сучит, 61-летняя жительница Таиланда]:
«Я должна была это сделать ради него, потому что король столько сделал для нас, для своего народа. Это самое малое, чем я могу его отблагодарить. Я шла так долго, что у меня стёрлись все ногти на ногах».

Всё проходит в строгом соответствии с буддийскими традициями. Сначала была закрытая церемония в Большом королевском дворце, которую посетил единственный сын монарха – король Маха Вачиралонгкорн.

Забальзамированное тело Пхумипона Адульядета находится в закрытой гробовой урне. Её водрузили на колесницу весом в несколько тонн и повезли к королевскому крематорию. Сам крематорий возводили около года.

[Виват Лаосуваннаватана, 23-летний житель Таиланда]:
«Я буду следовать экономике самообеспечения, которой нас учил наш отец. Я буду следовать всему, чему он нас учил. Это для меня так важно».

По всей стране в память о короле будут символически сжигать бумажные цветы док май чан. Ими традиционно украшают погребальный костёр. В течение нескольких месяцев их изготавливали миллионы тайцев.

Траур в стране завершится только 30 октября. До этого дня все флаги будут приспущены.
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