Индианка без рук стала оператором компьютерного набора

[Хушбу, компьютерный оператор]:
«Я работаю в этом офисе, и мне удаётся здесь и убирать, и работать за компьютером. Но я хочу, чтобы моя работа была постоянной, чтобы я могла лучше заботиться о своей семье».
Хушбу родилась с редким заболеванием, синдромом тетраамелии. При этом, она училась наравне с другими детьми и закончила компьютерные курсы.
Отсутствие конечностей было не единственным испытанием в жизни девушки. Она из очень бедной семьи. Отец умер вскоре после её рождения. Мать Хушбу была вынуждена устроиться домработницей в нескольких местах, чтобы обеспечить образование троим дочерям.
[Дхамати, мать Хушбу]:
«Я дала образование своим детям, работая прислугой, и дала им достаточно много способностей, чтобы они могли чего-то добиться в своей жизни. Именно поэтому я хочу, чтобы она получила постоянную работу, которая ещё больше поможет ей, если меня не будет рядом».
Хушбу продолжает получать опыт, а её мать ежедневно приносит дочь на работу на руках.
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