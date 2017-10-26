Индианка без рук стала оператором компьютерного набора

[Хушбу, компьютерный оператор]:

«Я работаю в этом офисе, и мне удаётся здесь и убирать, и работать за компьютером. Но я хочу, чтобы моя работа была постоянной, чтобы я могла лучше заботиться о своей семье».

20-летняя Хушбу делает доклад для своего руководителя в офисе одного из правительственных учреждений в индийском штате Чхаттисгарх. Не имея ни рук, ни ног, она вдохновляет многих идти к своей цели.

Хушбу родилась с редким заболеванием, синдромом тетраамелии. При этом, она училась наравне с другими детьми и закончила компьютерные курсы.

Отсутствие конечностей было не единственным испытанием в жизни девушки. Она из очень бедной семьи. Отец умер вскоре после её рождения. Мать Хушбу была вынуждена устроиться домработницей в нескольких местах, чтобы обеспечить образование троим дочерям.

[Дхамати, мать Хушбу]:

«Я дала образование своим детям, работая прислугой, и дала им достаточно много способностей, чтобы они могли чего-то добиться в своей жизни. Именно поэтому я хочу, чтобы она получила постоянную работу, которая ещё больше поможет ей, если меня не будет рядом».

Хушбу продолжает получать опыт, а её мать ежедневно приносит дочь на работу на руках.

Короткая ссылка на эту страницу: