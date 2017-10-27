Автосалон в Токио: мода на экологичность и искусственный интеллект

Международный автосалон в Токио – одна из крупнейших автомобильных выставок в мире. На суд зрителей представили около 70 новых моделей японских и иностранных производителей.

По традиции, в центре внимания местные бренды. Toyota демонстрирует инновационный водородомобиль с дальностью пробега на одном заряде в тысячу километров.

Это в два раза больше, чем у его предшественника Mirai, поступившего в продажу три года назад. Toyota с футуристическим обликом оснащена функцией автопилот и системой искусственного интеллекта, которая по поведению и выражению лица водителя сможет оценить его настроение и общее состояние.

[Дидье Лерой, вице-президент Toyota Motor Corp]:

«В мире развитие инфраструктуры для топливных элементов или для заряда батарей будет проходить с разной скоростью в зависимости от стран, решений правительства и стратегии, а также от частных инвестиций. Мы должны быть готовы к появлению различных технологий».

Моде на искусственный интеллект, комфортность и экологичность следуют большинство автогигантов.

[Даниэль Шиллачи, вице-президент Nissan по маркетингу]:

«Концепт Nissan IMx с нулевыми выбросами – не просто идея. Это наш взгляд на будущее транспорта, не такое уж далёкое, на ближайшее будущее».

Эксперты отмечают: японские производители долгие годы были лидерами индустрии. Однако сейчас они всё медленнее реагируют на потребности рынка.

[Ганс Греймель, редактор автомобильного журнала]:

«Японцы всегда были лидерами в вопросе технологий, но сейчас конкуренция нарастает: не только со стороны Силиконовой долины, но и со стороны Китая. Чтобы сохранить свои позиции, они должны активизироваться».

Автосалон в Токио проходит раз в два года.

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