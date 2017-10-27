27 октября 2017
Телеканал NTD

Автосалон в Токио: мода на экологичность и искусственный интеллект

| 0

Международный автосалон в Токио – одна из крупнейших автомобильных выставок в мире. На суд зрителей представили около 70 новых моделей японских и иностранных производителей.

По традиции, в центре внимания местные бренды. Toyota демонстрирует инновационный водородомобиль с дальностью пробега на одном заряде в тысячу километров.

Это в два раза больше, чем у его предшественника Mirai, поступившего в продажу три года назад. Toyota с футуристическим обликом оснащена функцией автопилот и системой искусственного интеллекта, которая по поведению и выражению лица водителя сможет оценить его настроение и общее состояние.

[Дидье Лерой, вице-президент Toyota Motor Corp]:
«В мире развитие инфраструктуры для топливных элементов или для заряда батарей будет проходить с разной скоростью в зависимости от стран, решений правительства и стратегии, а также от частных инвестиций. Мы должны быть готовы к появлению различных технологий».

Моде на искусственный интеллект, комфортность и экологичность следуют большинство автогигантов.

[Даниэль Шиллачи, вице-президент Nissan по маркетингу]:
«Концепт Nissan IMx с нулевыми выбросами – не просто идея. Это наш взгляд на будущее транспорта, не такое уж далёкое, на ближайшее будущее».

Эксперты отмечают: японские производители долгие годы были лидерами индустрии. Однако сейчас они всё медленнее реагируют на потребности рынка.

[Ганс Греймель, редактор автомобильного журнала]:
«Японцы всегда были лидерами в вопросе технологий, но сейчас конкуренция нарастает: не только со стороны Силиконовой долины, но и со стороны Китая. Чтобы сохранить свои позиции, они должны активизироваться».

Автосалон в Токио проходит раз в два года.
Короткая ссылка на эту страницу:

Автосалон в Токио: мода на экологичность и искусственный интеллектОбрушившийся на Японию тайфун «Нору» теряет силуСеверная Корея отложила удар по американскому острову ГуамПремьер Японии проводит радикальные перестановки в КабинетеОлимпийский чемпион сыграл в настольный теннис с роботомИндекс доверия с экономики Японии вырос до максимума за 10 летЗачем бездомные кошки заполонили поезд в ЯпонииКНДР запустила очередную баллистическую ракетуСтарт продаж iPhone 8: самый слабый ажиотаж за 10 летДень почитания старших в Японии: как столетние бабушки тягают гантели

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.