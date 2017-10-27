27 октября 2017
Телеканал NTD

Курс йеменской валюты рекордно снизился из-за войны

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Курс йеменского риала достиг самого низкого уровня по отношению к американской валюте. Один доллар теперь стоит примерно 400 риалов. Причиной этого стал вооружённый конфликт, который тянется с 2014 года.

[Абдельгалил эс-Салми, экономист]:
«Война больше всего влияет на валютные резервы и приток денег. Резервы Йемена сократились, не экспортируются нефть и газ, нет поддержки доноров».

Раньше приток иностранной валюты обеспечивал экспорт нефти. Война лишила страну этого дохода. При этом 90% товаров массового потребления Йемен импортирует. Из-за падения курса риала многие товары для йеменцев теперь недоступны.

[житель Саны]:
«Подорожание доллара принесло нам беды. Люди и так страдают из-за войны и задержки зарплат, а теперь доллар подскочил, цены безудержно поднимаются, люди ещё больше страдают».

[житель Саны]:
«Из-за роста курса доллара повышаются цены на товары. Подорожали основные продукты питания, медицинские услуги и аренда жилья. Люди рады любому куску хлеба. Ситуация стала катастрофической во всех отношениях».

Эксперты говорят: Центральный банк страны не может исправить положение.

[Абдельгалил эс-Салми, экономический аналитик]:
«Центральный банк не может повлиять на рынок, потому что йеменский рынок свободный, он контролируется спросом и предложением».

Конфликт в Йемене между правительством и военизированной группировкой хуситов начался ещё в 2004-м. Три года назад он вспыхнул с новой силой. В 2015-м в конфликт вмешалась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. После этого ситуация ещё больше обострилась. Гуманитарным организациям стало труднее поставлять помощь голодающим мирным жителям.
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