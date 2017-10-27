Президент Дональд Трамп объявил в США ЧП в связи с опиоидным кризисом

В Восточном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп объявил экстренную ситуацию в области здравоохранения в связи с опиоидным кризисом.

Он подписал Декларацию, которая позволит перераспределить бюджетные средства и снять некоторые законодательные ограничения для борьбы со злоупотреблением опиоидами.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы подадим в суд на людей и компании, которые вредят нашим людям. И это произойдёт уже очень скоро».

Чрезвычайную ситуацию президент объявил на фоне растущего числа смертей от передозировки наркотиками. По статистике, в Америке от этого ежедневно умирает более 100 человек.

Дональд Трамп планирует отменить ограничение на число людей, которые могут лечиться от наркотической зависимости в реабилитационных центрах по программе Medicaid. Он также хочет подключить к решению проблемы все медицинские и федеральные учреждения.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Слишком долго мы позволяли наркотикам опустошать американские дома и города. Во имя наших детей и нашей страны мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы избавиться от этого национального позора и человеческой трагедии. Мы должны остановить незаконный поток наркотиков всех видов в наши сообщества».

Чрезвычайная ситуация будет продолжаться 90 дней. После этого её могут продлить. Дополнительные средства на решение проблемы пока не выделили. Вместо этого планируют более рационально использовать уже существующие фонды.

При этом, чиновники призвали Конгресс во время обсуждений бюджета на следующий год рассмотреть и вопрос увеличения объёма чрезвычайного фонда системы здравоохранения.

Для президента тема наркотической и алкогольной зависимости является особенно болезненной. Его брат Фредерик в прошлом умер от алкоголизма. По этой причине Дональд Трамп полностью отказался от спиртного.

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