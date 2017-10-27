Повторные выборы в Кении прошли на фоне стычек

Повторные президентские выборы в Кении прошли на фоне беспорядков. Особенно жестокие столкновения произошли в Найроби и Кисуму. Протестующие забрасывали силовиков камнями и строили баррикады. Те в ответ применили слезоточивый газ и водомёты. Известно, что от пуль полицейских погибли три человека, десятки ранены.

Голосовали только за одного кандидата – действующего президента Ухуру Кениату. Главный его соперник – оппозиционер Раила Одинга – снял свою кандидатуру и призвал сторонников бойкотировать выборы.

По меньшей мере, в четырёх округах выборы перенесли на субботу из-за проблем с безопасностью. Явка избирателей не превысила 48%, при том, что в предыдущий раз она достигла 80%.

[Вафула Чебукати, председатель избиркома]:

«Комиссия обязана предоставить возможность избирателям реализовать своё право. Это оговорено законом. Если в субботу у нас возникнут подобные проблемы, тогда комиссии придётся решать, как действовать дальше».

Изначально президентские выборы в Кении прошли 8 августа. Ухуру Кениата набрал почти на 10% голосов больше своего соперника Раилы Одинги. Лидер оппозиции отказался признать результаты выборов, назвав их фальсифицированными. Он подал жалобу в Верховный суд страны, который признал голосование незаконным и постановил провести повторное.

Однако Раила Одинга всё равно его бойкотировал, поскольку, по его мнению, нужно было также изменить состав избирательной комиссии.

[Раила Одинга, лидер оппозиции]:

«Мы советуем кенийцам, которые ценят демократию и справедливость, помолиться рядом с избирательным участком или просто оставаться дома».

Одинга также заявил, что возглавляемая им коалиция «Национальный суперальянс» будет преобразована в движение сопротивления. Оно будет добиваться новых выборов.

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