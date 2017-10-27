Частную коллекцию уникальных игрушек представили в Афинах

[Мария Аргириади, куратор выставки и коллекционер]:

«Я вижу тут столько эмоций, особенно, у взрослых. (Они восклицают) “Это моя кукла! Это мой медвежонок! Я играл в это!”».

Насколько увлекательной и трогательной может быть история игрушек познала на своём опыте жительница Афин Мария Аргириади. Несколько десятилетий она собирала кукол, солдатиков и мягких медвежат. Теперь 3000 игрушек из её уникальной коллекции стали экспонатами новой выставки в афинском музее «Бенаки».

Ценить игрушки Мария начала ещё в детстве. Её родители не могли часто покупать к Рождеству что-то новое. Мама потихоньку шила другую одежду для старых куколок и потом ставила их под ёлку. Она и научила дочку беречь и никогда не выбрасывать игрушки.

Лет 50 назад Мария увидела на блошином рынке старенького изорванного медвежонка.

[Мария Аргириади, куратор выставки и коллекционер]:

«Я увидела медведя, похожего на моего любимого мишку. Он был порван, без уха. Мне стало его жаль. Я помнила слова мамы о том, что нужно любить игрушки и не выбрасывать их. Я подумала: “Как можно было его выбросить?” Я взяла игрушку домой, зашила, помыла. Она стара первой. Постепенно коллекция стала расти».

Среди экспонатов – немецкие, греческие, французские и английские игрушки. Есть те, что сделаны в США, Азии и даже Африке. Некоторые из них уже можно назвать старинными. Большинство сделаны до 60-х годов прошлого века.

Есть в коллекции и другие особенные игрушки. Неказистая машинка с деревянными колёсами, расписная лошадка из дерева, лук и стрелы, жестяная тележка. Всё это сделали пожилые греки, живущие в домах престарелых.

[Мария Аргириади, куратор выставки и коллекционер]:

«Увидев их, я заплакала. Таких игрушек я раньше никогда не встречала. Все они сделаны вручную, сделаны из того, что нашлось под рукой».

За каждой игрушкой Мария видит любовь, с которой её создавали. И с такой же любовью она долгие годы собирала свою коллекцию. Всего в ней – более 20 тысяч игрушек.

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