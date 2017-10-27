В Великобритании испытали самый быстрый автомобиль

В аэропорту британского города Ньюквей впервые испытали самое быстрое авто в мире. Сверхзвуковой болид Bloodhound разогнался до 322 километров в час за восемь секунд. По заверению разработчиков, машина способна на большее. Сдержало скорость расстояние взлётно-посадочной полосы.

За рулём «машины-истребителя» был прославленный гонщик Энди Грин.

[Энди Грин, автогонщик]:

«Меня переполняют эмоции. Вся наша команда гордится этим достижением. Bloodhound наконец выходит в люди. Эта машина создана для сверхскоростей. Она покажет себя на трассе длиной 19,5 километров в ЮАР».

Грину принадлежит действующий рекорд скорости в 1228 километров в час. Его он поставил 20 лет назад в США. Bloodhound же по замыслу конструкторов сможет разогнаться до более чем 1600 километров в час.

[Энди Грин, автогонщик]:

«Каждый из 3,5 тысяч компонентов этой машины – это потрясающее сплетение науки, технологии. Наша целевая аудитория – дети, которые будут следующим поколением учёных и инженеров. Это те, с кем мы хотим поделиться всеми данными и видео прямо сейчас, чтобы они подумали: “Вот это да! Как же это работает?”».

Старт разработки болида Bloodhound дали в 2008 году. Своё название он получил в честь ракеты, стоявшей на вооружении в Великобритании с 60-х по 90-е годы прошлого столетия.

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