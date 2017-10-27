27 октября 2017
Телеканал NTD

Каталония объявила о независимости от Испании

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Каталонский парламент проголосовал за резолюцию, которая декларирует независимость региона от Испании. Часть партий, которые не поддерживают отделение, в знак протеста покинула зал законодательного органа.

[Карме Форкаделл, спикер парламента Каталонии]:
«Мы провозглашаем Каталонскую Республику независимым и суверенным государством с демократическими и социальными правами. Мы вступаем в переходный период и начинаем создавать Республику».

Впрочем, это решение скорее носит символичный характер. Испанский Сенат уже утвердил применение статьи 155 Конституции. Она позволяет взять управление в свои руки, поскольку регион нарушил закон.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:
«Сегодня мы говорим, что должны соблюсти законность, и это превыше всего. Мы действуем не против Каталонии, а ради того, чтобы остановить нарушения в Каталонии».

Тем временем, улицы Барселоны заполняются сторонниками независимости. Тысячи человек протестуют против действий Мадрида, а также празднуют в связи с решением об отделении.

Пока неизвестно, как Мадрид будет применять статью 155 на практике, и как решение воспримут каталонцы.

Кризис расколол Каталонию на два лагеря. Беспокойство распространилось не только на всю Испанию, но и на ЕС. Там опасаются, что сепаратистские настроения могут охватить весь континент.
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