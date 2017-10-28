28 октября 2017
Телеканал NTD

Выставка бонсай открылась в Москве

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В «Аптекарском огороде» в Москве проходит выставка бонсай – крупнейшая в истории России. Здесь около сотни миниатюрных деревьев. Генетически это обычные клёны и сосны. Но путём суровой обрезки корней и кроны со временем они превратились в свои крошечные подобия.

[Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода»]:
«Изначально многие бонсай берутся из природы. Семечко сосны или клёна попало в сложные критические условия, в камни, например. Недостаток питательных веществ, поэтому растение вырастает небольшим. Его можно взять из природы и дальше пересадить в плошку».

Вот самое древнее растение экспозиции – китайский можжевельник. В свои 150 лет он в несколько раз старше любого посетителя выставки. В Японии такие как реликвию передают из поколения в поколение.

[Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода»]:
«Это маленький кусочек мира, природы, перенесённый к себе на участок, который живёт параллельно с тобой: ты смотришь, как он взрослеет, старится, как он переносит смену времён года. Это как наш домашний зверь».

Растения для бонсай выбирают с заведомо мелкими листьями или хвоинками, ведь несмотря на миниатюрный ствол зелёный покров выдаст заложенный природой размер. То же самое с цветами и плодами. Любимый публикой экспонат – яблоня-ранетка стоит, покрытая россыпью неожиданно крупных для себя плодов. Это дерево формировали и растили 20 лет.

[посетительница]:
«Я никогда в жизни не видела таких маленьких деревьев. Самое интересное, что они очень похожи на настоящие».

[посетительница]:
«Есть ощущение, что ты находишься в сказке. Это волшебный мир. Есть ощущение какого-то мистического мира, параллельного, которого нет в реальности».

Выставка продлится до конца января. К середине зимы температуру в оранжерее начнут повышать, пробуждая деревья от зимнего сна. Бонсай по-весеннему покроются почками и первыми цветами.
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