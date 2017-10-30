Водный кризис: ливийцы бурят скважины сквозь тротуары Триполи

Жители ливийской столицы начали бурить скважины сквозь тротуары. Они пытаются добыть воду, которая из кранов не течёт уже давно.

Ранее в этом месяце её отключили во многих трипольских домах для аварийного ремонта водопровода, который многие годы был в запустении. Вслед за этим военизированное формирование перекрыло поток воды в столицу. Это ещё больше усугубило ситуацию.

При этом, даже если сделать скважину, воду не получится качать без электричества. А здесь нередки перебои с электроснабжением.

[Нассер Саид, владелец многоквартирного дома]:

«Проблема затронула весь город. В шести квартирах у арендаторов нет воды. Они запасают её в бутылях. Без воды они не могут молиться, мыться, даже пить нечего. А правительство ничего не делает. Мы пытаемся временно решить проблему – бурим скважины. Но если отключают свет, то воды не достать. То есть нам нужны собственные источники электричества и воды».

Из-за кризиса и перебоев с электричеством стали меньше работать и местные станции опреснения морской воды.

[Наджи Ассаед, глава Министерства водных ресурсов]:

«Объёмы производства на опреснительных заводах резко сократились. Например, на заводе «Зувара» они снизились с 80 тысяч до 16 тысяч кубических литров. Этого недостаточно, чтобы обеспечить нужды этого и ближайших районов».

Ранее в этом месяце вооружённая группа, действующая на юге страны, объявила, что перекрыла водоотводы со стороны Великой рукотворной реки. Это огромная и сложная система труб и акведуков, по которым вода поступает в прибрежные районы, включая Триполи, Бенгази и Сирт. Система также включает более 1300 скважин.

Группировка требует освобождения одного из своих лидеров, который попал в плен к другой военизированной группе, действующей в столице.

Вооружённые конфликты между разными группами усилились в 2014 году. Это оказало дополнительное давление на столицу, куда начали прибывать люди, бегущие от военных действий в других регионах Ливии.

При этом Правительство национального единства, которое получило поддержку со стороны ООН и прибыло в Триполи в марте прошлого года, так и не смогло установить в стране порядок.

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