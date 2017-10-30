30 октября 2017
Телеканал NTD

В Германии устраняют последствия урагана «Герварт»

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Это Берлин. Поваленные деревья, повреждённые автомобили, сорванные с домов крыши. Таковы последствия урагана «Герварт», который обрушился на Германию в воскресенье утром.

Столичная пожарная служба объявила режим чрезвычайной ситуации, призвав на помощь отряды добровольцев. Пожарные продолжают в оперативном порядке устранять последствия разгула стихии.

В результате непогоды пострадали центральная и северная части страны. Скорость ветра достигала 180 километров в час. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. Пожилой мужчина утонул в результате наводнения, начавшегося из-за непогоды в Нижней Саксонии.

А это уже Гамбург. Здесь тоже наводнение. Из берегов вышла река Эльба.

В ряде регионов приостановлено движение поездов. Перекрыты и некоторые автотрассы. Несколько районов остались без электроэнергии – упавшие деревья оборвали провода.

Ураган «Герварт» затронул и другие страны Центральной Европы. Сообщается о четверых погибших в Польше и Чехии. А в Австрии и нескольких других странах сотни тысяч человек также остались без света.
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