Передышка от кризиса в Каталонии: «Жирона» выиграла у «Реала»

Для «Жироны» этот сезон в высшем дивизионе – дебютный. Она победила на фоне политического кризиса, который охватил Каталонию и всю Испанию.
[Рафаэль Флорета, болельщик «Жироны»]:
«Такая скромная и небольшая команда, как наша, переиграла ту, которую называют лучшей в мире. Для нас это не просто событие, это потрясающе, просто нет слов».
В пятницу каталонский парламент в одностороннем порядке утвердил декларацию о независимости. В ответ на это Мадрид вводит в автономном сообществе централизованное управление.
Несмотря на накалившуюся обстановку, политические неурядицы остались за пределами стадиона, и матч прошёл без эксцессов.
[Арнау Каллежон, болельщик «Жироны»]:
«Здесь люди со всего мира. Это была чудесная игра, и нам очень понравилось. Это была прекрасная и важная игра. И атмосфера была уважительной».
Жирона – один из городов Каталонии, где царят наиболее сепаратистские настроения. Президент сообщества Карлес Пучдемонт родом отсюда и когда-то занимал пост мэра города.
Кризис в Каталонии разделил регион на два лагеря. Так, в воскресенье в Барселоне состоялся марш противников отделения. Сотни тысяч человек прошли по улицам города, призывая арестовать Пучдемонта.
Официальный Мадрид задействовал статью 155 Конституции, которая позволяет лишить Каталонию автономии. На 21 декабря в регионе уже намечены досрочные выборы в парламент. Тем временем, местное правительство отказывается уходить в отставку.
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