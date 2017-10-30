Передышка от кризиса в Каталонии: «Жирона» выиграла у «Реала»

Победитель Ла Лиги «Реал Мадрид» потерпел неожиданное поражение во время своего первого визита в каталонскую Жирону. В матче 10-го тура Чемпионата Испании, который состоялся в воскресенье, «Реал» уступил местной команде со счётом 2-1.

Для «Жироны» этот сезон в высшем дивизионе – дебютный. Она победила на фоне политического кризиса, который охватил Каталонию и всю Испанию.

[Рафаэль Флорета, болельщик «Жироны»]:

«Такая скромная и небольшая команда, как наша, переиграла ту, которую называют лучшей в мире. Для нас это не просто событие, это потрясающе, просто нет слов».

В пятницу каталонский парламент в одностороннем порядке утвердил декларацию о независимости. В ответ на это Мадрид вводит в автономном сообществе централизованное управление.

Несмотря на накалившуюся обстановку, политические неурядицы остались за пределами стадиона, и матч прошёл без эксцессов.

[Арнау Каллежон, болельщик «Жироны»]:

«Здесь люди со всего мира. Это была чудесная игра, и нам очень понравилось. Это была прекрасная и важная игра. И атмосфера была уважительной».

Жирона – один из городов Каталонии, где царят наиболее сепаратистские настроения. Президент сообщества Карлес Пучдемонт родом отсюда и когда-то занимал пост мэра города.

Кризис в Каталонии разделил регион на два лагеря. Так, в воскресенье в Барселоне состоялся марш противников отделения. Сотни тысяч человек прошли по улицам города, призывая арестовать Пучдемонта.

Официальный Мадрид задействовал статью 155 Конституции, которая позволяет лишить Каталонию автономии. На 21 декабря в регионе уже намечены досрочные выборы в парламент. Тем временем, местное правительство отказывается уходить в отставку.

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