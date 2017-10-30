Теракт в Могадишо: 29 погибших, десятки раненых

В ходе теракта в Могадишо погибли, по меньшей мере, 29 человек, десятки получили ранения. Атака произошла в субботу примерно в 5 часов вечера.

Сначала рядом с гостиницей, которая находится недалеко от президентского дворца, взорвался автомобиль. Через несколько минут поблизости прогремел второй взрыв. Тем временем, боевики ворвались в отель. Люди, находившиеся там, оказались заложниками.

Между полицией и террористами завязалась перестрелка. Отель отбили только к утру.

[Мохамед Юсуф, заведующий больницы]:

«Двадцать четыре человека были госпитализированы. Пятеро из них умерли по дороге в больницу. Мы всё ещё заняты лечением раненых, некоторых перевели в другие больницы».

Очевидцы вспоминают страшные события.

[пострадавший]:

«Я ехал на машине, и полицейский в чине полковника остановил меня, сказав, что впереди подозрительные автомобили. И тут произошёл взрыв. Полковник погиб на месте. Кругом стрельба и дым. Я уже и не надеялся выжить».

Среди погибших в отеле есть известные политики. Многие сомалийские высокопоставленные чиновники живут в гостиницах в центре столицы, считая, что так они лучше защищены от нападений.

Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с запрещённой в России террористической организацией «Аль-Каида».

Две недели назад в Могадишо также произошёл теракт. В центре города возле отеля взорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Позже в правительственном районе Мадина взлетел на воздух автомобиль. В результате двойного теракта погибли более 350 человек, сотни пострадали. Власти Сомали обвинили в нападении боевиков «Аш-Шабаб».