30 октября 2017
Телеканал NTD

Выжившая в Хиросиме будет одним из получателей Нобелевской премии мира

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Сэцуко Терлоу, выжившая в ядерной атаке на Хиросиму, будет в числе тех, кто получит Нобелевскую премию мира от имени Международной кампании за запрещение ядерного оружия. Она один из главных активистов организации. В настоящее время Терлоу – гражданка Канады.

На пресс-конференции в Торонто она призвала премьер-министра Джастина Трюдо инициировать процесс отказа от ядерного оружия.

[Сэцуко Терлоу, выжившая в атаке на Хиросиму]:
«Он как человек, как отец и как лидер страны, должен по-человечески отреагировать. Это будет началом, будет основой интеллектуальной стратегии или дипломатических планов».

Женщина также ещё раз поделилась своими воспоминаниями о страшном дне 6-го августа 1945 года.

[Сэцуко Терлоу, выжившая в атаке на Хиросиму]:
«Большая часть города Хиросима была разрушена. Дома сравняло с землёй, они выгорели, а людей внутри раздавило. К счастью, я смогла спастись. Мне помог незнакомый человек. Мы были в кромешной темноте, и я не запомнила его лица, но он помог мне выбраться».

В результате взрыва Терлоу потеряла восьмерых родственников. Погибло также 350 учеников и учителей школы, где она училась.

10 декабря женщина отправится в Осло. Там она получит Нобелевскую премию мира вместе с директором Международной кампании за запрещение ядерного оружия Беатрис Фин.

Канада пока находится в числе стран, которые не подписали договора о запрещении ядерного оружия. Соглашение приняли в июле в штаб-квартире ООН и открыли для подписания в конце сентября.

Оно вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств.
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