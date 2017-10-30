Парализованный португалец испытал новый экзоскелет

[Андрей Халип, журналист]:

«Очень неудачное происшествие на греческом острове. Я арендовал мотоцикл, припарковал его на скалистом обрыве и пошёл купаться. Вернувшись, я сел на мотоцикл и начал его заводить. Но он соскользнул вниз и потянул меня за собой. Я упал с высоты около пяти метров на скалистый берег. Я не мог подняться и не чувствовал ног».

Мечта португальца Андрея Халипа – снова ходить. Более 20 лет назад он лишился такой возможности и теперь проводит жизнь в инвалидном кресле.

Халип работал и продолжает работать журналистом. За двадцать лет пережил немало: от депрессий до набора и потери веса. Но главной его целью было найти способ снова встать на ноги.

Он пробовал разные приспособления для ходьбы, включая устройства, которые не дают коленям сгибаться. Но инвалидная коляска оказалась самой практичной.

[Андрей Халип, журналист]:

«Я уверен, что есть много хороших и перспективных исследований. Но в практическом плане я не видел никого, кто бы встал с инвалидного кресла после укола стволовыми клетками или вживления чипа».

Но всё же поисков он не прекратил. Мечта занесла его в Калифорнию. Там он принял участие в тестировании экзоскелета с силовым приводом.

Его разработала компания Phoenix в Университете Калифорнии. Обещают, что он будет самый лёгким и доступным на рынке.

[Андрей Халип, журналист]:

«Я думал, что, когда первый раз встану, то это будет захватывающий и эмоциональный момент. Но скорее было страшно».

В большинстве экзоскелетов силовой привод есть на бедре и колене. Однако здесь он есть только на бедренных суставах. Костюм удерживает колено от сгибания, когда человек становится на ногу, и сгибает вторую ногу для следующего шага.

[Андрей Халип, журналист]:

«Как видите, это непросто. Нужно приложить много усилий. Но ощущения очень и очень удивительные».

Андрей тренировался несколько дней, прежде чем смог привыкнуть. Говорит, что теперь его мечта – на шаг ближе.

Короткая ссылка на эту страницу: