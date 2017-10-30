Юдашкин и Андреянова представили коллекции на Неделе моды в Москве

Неделю моды в Москве открывает показ Валентина Юдашкина. В коллекции весна-лето 2018 комбинация различных по цвету и форме геометрических фигур. А в крое мягких изогнутых линий угадывается силуэт русского народного костюма: сарафанов и рубах.

Сюрприз вечера – дети на подиуме. Так Юдашкин анонсирует запуск детской линии одежды. Он выходит с дочерью Галиной, которая вскоре подарит ему второго внука.

[Валентин Юдашкин, дизайнер]:

«Все цвета очень открытые, жизнеутверждающие. Много зелёного, белого, красного, жёлтого. Естественно выбраны моменты русского костюма, интерпретированы. Показана русская молодая девушка».

Нежная и многослойная коллекция Виктории Андреяновой вдохновлена творчеством Пушкина. Приём «французская штора», то есть сложная каскадная драпировка, – элемент моды XIX века. Другая изюминка – вологодское кружево.

[Виктория Андреянова, дизайнер]:

«Я совершенно случайно попала в Вологду и вдохновилась вологодским кружевом. Но не хотелось его использовать в лоб, а хотелось нетрадиционный приём. Родились эти сетки с вологодскими кружевами. Образы очень рафинированные, почти невесты».

В многообразии трендов сложно не растеряться. Звёздные модники делятся своими советами.

[Валентин Юдашкин, дизайнер]:

«Во-первых, меньше смотрите журналов. Вам вешают, соберут всё в кучу. Ищите свои собственные внутренние корни. Можно выглядеть смешно: то, что наденет модель, не может надеть обычная нормальная женщина». [Екатерина Стриженова, телеведущая]:

«Силуэт всё расширяется и расширяется. Мы носим всё более свободные вещи, похожие на парус. Меня как свободную женщину это устраивает, но с другой стороны это прибавляет тебе лишние килограммы, поэтому здесь нужно выбирать между комфортом и красотой». [Мария Фёдорова, главный редактор журнала Glamour]:

«Сегодня она минималистка, завтра она максималистка, сегодня леопард, завтра монохром. Модно всё, главное делать это со вкусом, с ощущением того, что ты делаешь. Потому что просто копировать кого-то без ощущения этого, если это чужое, это всегда видно».

Главные мировые тенденции будущего сезона: оборки, длинная бахрома в несколько слоёв, сочетания розового и оранжевого цветов и животные принты.