CES в Амстердаме: электронная миска для кошки и «дышащая» подушка

От переводчика речи и прибора контроля за дыханием до электронной миски для питомца и «дышащей» подушки. В Амстердаме представили новейшие технологические разработки в рамках CES – Международной выставки потребительской электроники.

Этот карманный переводчик знает 80 языков и может работать не только через WiFi, но и автономно. Разработчики говорят, что он использует разные платформы, включая Google Translate, а также технологию искусственного интеллекта.

[Леннарт ван дер Зил, директор Travis]:

«Отличная вещь для путешественников. Они смогут пойти куда угодно и поговорить с кем угодно. Но его также могут использовать профессионалы. Ряд больниц уже связываются с нами и говорят, что для них это отличное решение, поскольку их пациенты из разных стран».

А это разработка бельгийской компании. Она пригодится тем, кто устал от полуфабрикатов и фаст-фуда. Сначала вы заказываете замороженную еду с доставкой на дом. Затем помещаете специальные контейнеры в эту пароварку и подносите закреплённый за каждой порцией чип. Устройство само выбирает нужное время приготовления.

[Антон Клэй, представитель MealHero]:

«Идея пришла, когда мы обдумывали такую ситуацию: вы пришли домой поздно, хотите съесть что-то не очень вредное, но у вас нет ни времени, ни продуктов».

Похоже на обычную подушку. Но на самом деле это робот для спокойного сна. Нидерландская Somnox оснастила его функцией «дыхания». Подушка также может проигрывать звук стучащего сердца или спокойную музыку.

А это разработка британской компании Sure Petcare. Это целая система, подключённая к сети. Например, миска открывает доступ только авторизованному животному с соответствующим датчиком на ошейнике.

[Энди Бэнк, представитель Sure Petcare]:

«Можно увидеть, что делает животное, когда вы на работе. Вы знаете, когда кошка выходит из дома или заходит внутрь, будут приходить уведомления».

Эксперты говорят, что так называемая сфера «интернета вещей» в ближайшие годы будет стремительно расти. По прогнозам, к 2020 году в мире будет более 20 миллиардов приборов, подключённых к сети интернет.

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