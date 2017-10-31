В России пытаются сохранить «умирающие» паровозы

В живописный пейзаж Пермского края возле деревни Шумково врезаются старые железнодорожные пути с десятками локомотивов. Когда-то здесь находилась резервная ж/д-станция на случай войны. А теперь уже много лет это просто кладбище паровозов.

Железные гиганты медленно умирают, но по-прежнему привлекают туристов.

[Григорий Гордеев, смотритель ж/д станции «Шумково»]:

«Вы сами видели, как они доживают, стоят, но людям интересно, приезжают, фотографируются, смотрят – всё-таки история наша».

Самому старому паровозу – 80 лет, самый «молодой» выпущен в 1956-м. Раньше смотрители станции ежегодно приводили технику в порядок.

[Григорий Гордеев, смотритель ж/д станции «Шумково»]:

«Сушили котлы, закладывали специальные гранулы, чтобы там сухо было, и их обмазучивали, то есть покрывали слоем мазута. Они стояли все блестящие, красивые».

Изначально здесь было примерно 140 паровозов. Когда финансирование техобслуживания прекратилось, часть локомотивов продали за границу. А самый старый паровоз 1931 года выпуска пополнил коллекцию музея в Верхней Пышме и стал самым ценным её экспонатом. Более ранние модели – уже огромная редкость.

[Александр Емельянов, директор Музея военной и гражданской техники]:

«Многие паровозы конца XIX века – начала XX, они уже, к сожалению, не сохранились. Это были достаточно массовые образцы техники, и как-то к ним относились не так трепетно, не так серьёзно. Они шли на переплавку, на утилизацию».

Между тем, энтузиаст Сергей Завьялов мечтает возродить движение паровозов в регионе.

[Сергей Завьялов, энтузиаст]:

«Каждый из них, если туда приложить руки, знания, ну и много-много денежек, можно сделать нормальные локомотивы».

Сергей хочет, чтобы молодое поколение могло наглядно изучать историю железнодорожного транспорта. Пока что он собрал деньги на ремонт только одного паровоза. Его восстанавливают на Северном Кавказе. Энтузиаст надеется, что в Шумково железный гигант вернётся своим ходом.

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