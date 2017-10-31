Хорватия перейдёт на евро через 7-8 лет

Хорватия планирует присоединиться к еврозоне в ближайшие 7-8 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Его правоцентристское правительство пришло к власти год назад.

По словам Пленковича, Хорватия планирует присоединиться к ERM-2, или европейскому механизму валютных курсов, в ближайшие три года. Это одно из условий для вступления в еврозону. При этом национальная валюта должна оставаться в системе – и значит, быть стабильной – не менее двух лет.

[Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии]:

«В 2020 году, когда к Хорватии перейдёт право председательства в Евросоюзе, согласно нашим планам и нашим целям, Хорватия присоединится к европейскому механизму валютных курсов».

Хорватский центробанк уже удерживает размах колебаний хорватской куны в пределах 7,3-7,7 куны за один евро.

[Борис Вуйчич, глава Центробанка Хорватии]:

«Хорватия уже значительно интегрирована в европейскую экономику. 60% обменных операций относятся к зоне евро, в туризме 70% объёма иностранной валюты поступает из еврозоны. Большинство банков в хорватской банковской системе находятся в зоне евро».

Главной трудностью для страны в переходе на евро будет сокращение государственного долга. Он превышает 80% ВВП. По словам премьера, к 2020 году страна сократит этот показатель до 72% ВПП.

А самым большим преимуществом в переходе на единую валюту станет отсутствие валютных рисков и снижение процентной ставки.

Хорватия присоединилась к ЕС в 2013. Тогда же она обязалась войти в зону евро. Однако чётких временных рамок для неё не установили.

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