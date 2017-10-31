Во Франции ужесточили антитеррористический закон

Во Франции на смену режиму чрезвычайного положения придёт антитеррористический закон. Президент Эмманюэль Макрон подписал документ в понедельник. До этого его одобрил парламент страны.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Этот закон позволит нам отменить чрезвычайное положение с 1 ноября и при этом полностью гарантировать безопасность граждан».

Новый закон позволит сотрудникам МВД и префектам без одобрения суда блокировать районы, в которых возникнет угроза совершения теракта, ограничивать передвижение людей и транспортных средств внутри и за пределами такой зоны, а также – проводить обыски.

Кроме того, они смогут временно закрывать мечети и другие места религиозного культа, если там, по данным разведслужб, ведётся пропаганда ненависти и насилия.

У полиции также появятся более широкие полномочия для проведения обысков на частных территориях. Однако такие действия должны быть согласованы с прокуратурой и судом. Вдобавок, будет проще поместить человека под домашний арест, если, по мнению полиции, его деятельность может угрожать национальной безопасности.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Это позволит принимать очень эффективные антитеррористические меры, проводить спецрейды или действовать целенаправленно в каждом конкретном случае».

Новый документ уже раскритиковали правозащитные организации. Они заявляют: закон ограничит гражданские свободы, а «унизительные меры» станут обычным правилом.