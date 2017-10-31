В Гааге судят сподвижника эфиопского диктатора

[Вим де Бруин, представитель прокурора]:

«Всё произошло давно и далеко от Нидерландов. Но, если посмотреть на факты, то погибло много людей, сотни были арестованы. Так что оснований для суда достаточно».

Суд в Гааге начал процесс по делу о геноциде в Эфиопии. Судят Эшету Алему – сподвижника эфиопского диктатора Менгисту Хайле Мариама. Его обвиняют в арестах, пытках и убийствах оппонентов режима в 70-х годах прошлого века.

Эшету Алему был представителем Мариама в эфиопской провинции Годжам. В 1978 году он отдал приказы о расстреле по меньшей мере 75 заключённых. Он также ответственен за незаконный арест и пытки более 200 человек. В 1990 году Алему бежал из страны под видом беженца. Он находится в заключении в Гааге с 2015 года.

Тем временем, сам диктатор Менгисту Хайле Мириам в 1991 году бежал из Эфиопии в Зимбабве, где находится по сей день.

В ходе процесса заслушают свидетельства жертв режима.

[Сирак Асфва, жертва режима]:

«Этот человек и режим сделали мою страну жертвой. Если посмотреть на политическую ситуацию в Эфиопии с этнически ориентированной политикой, диктаторством, проблемой беженцев, то видно, что это всё из-за так называемого режима Дерг. Главный босс Менгисту по-прежнему в Зимбабве, это он должен предстать перед судом».

В 2007 году эфиопский суд заочно приговорил Эшету Алему к смертной казни за участие в «красном терроре». Его военная коммунистическая хунта Мариама осуществляла после свержения императора в 1974 году.

В том же году к смертной казни в Эфиопии заочно приговорили и Менгисту Хайле Мариама. Его обвиняют в убийствах тысяч человек в ходе 17 лет правления.

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