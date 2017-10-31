Чего ожидают жители Азии от визита Дональда Трампа?

Дональд Трамп отправляется в своё первое официальное турне по странам Азии в качестве президента США. Поездка начнётся 3 ноября. Глава Белого дома посетит Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины. Как ожидается, главной темой на повестке дня станет ядерная угроза со стороны КНДР.

Каковы же ожидания жителей Азии от предстоящего визита?

Туристы на Великой китайской стене выражают надежду на то, что Дональд Трамп на своей должности будет способствовать миру.

[Ян Чунвэнь, пенсионер]:

«Я надеюсь, что наши страны и народы будут иметь дружеские отношения. В целом мы надеемся на мир и не хотим войны. Надеюсь, американский президент Трамп посетит Великую стену и узнает больше о наших исторических ценностях».

А это Южная Корея.

[Чон Хи Чон, жительница Южной Кореи]:

«Не думаю, что будет война, но могут быть запуски ракет или ядерные испытания, как было в прошлом. Надеюсь, что, когда Трамп приедет, он не будет делать провокационных заявлений [в отношении Северной Кореи]». [Син Ый Соп, житель Южной Кореи]:

«Я приветствую визит Трампа. Южная Корея и США должны стать ближе, чтобы наша страна могла противостоять ядерной угрозе».

Жители Токио выражают надежду на мирный диалог в отношении Северной Кореи.

[Хиротака Сибата, житель Японии]:

«Я хочу, чтобы премьер Абэ и Дональд Трамп поговорили о мире. Хочу, чтобы они подумали, как не допустить войны».

Во Вьетнаме к визиту американского президента также относятся, в основном, положительно.

[Ву Тхи Хонг Хань, жительница Вьетнама]:

«Думаю, он влиятельный человек, который хочет сделать США мировой суперсилой».

Турне будет продолжаться до 14 ноября. В поездке президента будет сопровождать его супруга Меланья. В ходе визита Трамп посетит два крупных саммита: форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме и съезд стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах.

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