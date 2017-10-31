Американка за 5 лет скопила только пол-литровую банку мусора

Пять лет назад молодая жительница Нью-Йорка Лоурен Сингер решила: хватит мусорить. С тех пор она скопила лишь немного отходов, которые уместились в пол-литровую банку. Девушка больше не покупает еду в пластиковых контейнерах и не упаковывает продукты в пищевую плёнку или полиэтиленовые пакеты.

Вместо этого она идёт в магазин со своей многоразовой тарой.

[Лоурен Сингер, жительница Нью-Йорка]:

«Когда я пойду в продуктовый магазин, то возьму вот такую авоську. Потрясающая сумка. Всё, что угодно, в ней поместится. Ещё я возьму несколько хлопчатобумажных мешков, которые можно постирать. Это вместо полиэтиленовых пакетов. И возьму несколько контейнеров из нержавеющей стали».

Весь пластиковый мусор Лоурен считает настоящей бедой для планеты. Особенно не любит кофейные чашки, соломинки для коктейлей и пищевую плёнку. Она также призывает производителей не вшивать инструкции по использованию в одежду и не приклеивать на товары этикетки.

Уже несколько лет девушка ведёт блог в Интернете, где рассказывает о своём опыте жизни без мусора. Кроме того, полгода назад она открыла магазин, где можно купить многоразовую упаковку для походов за продуктами. Она также продаёт мыло, косметические и моющие средства, за которыми покупатели приходят со своими баночками.

[Лоурен Сингер, жительница Нью-Йорка]:

«Думаю, если каждый сделал бы хоть немного, то это принесло бы большую пользу окружающей среде, оказало бы положительное влияние на неё. Поэтому магазин помогает мне приобщать людей к образу жизни без мусора».

Лоурен говорит: отсутствие мусора в её жизни приносит только радость, а новый бизнес процветает.

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