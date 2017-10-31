В пригород Дамаска доставили гумпомощь для 40 тыс. человек

Гуманитарный конвой из 49 грузовиков вошёл в зону деэскалации в Восточной Гуте недалеко от Дамаска. Помощь направили Организация Объединённых Наций и Сирийский арабский Красный Полумесяц. Груза должно хватить для 40 тысяч мирных жителей осаждённого военизированными группировками региона. Они получат помощь впервые с июня прошлого года.

[Марк Лоукок, заместитель генсека ООН]:

«ООН и её партнёры обеспечили доставку продуктов питания и медикаментов для 40 тысяч человек. Известно, что в этом регионе многие дети голодают и более 4000 человек нуждаются в эвакуации из-за болезней».

По данным ООН, помощь поступила для городов Кафр-Батна и Сакба. Между тем, местные жители говорят: этого недостаточно, чтобы обеспечить продуктами и медикаментами всех жителей.

[местный житель]:

«В прошлом месяце у нас умерли женщины и дети. Трое малышей умерли от голода, ещё один ребёнок скончался потому, что нет медицинской помощи. И наши потери продолжают расти».

ООН призывает все стороны конфликта в Восточной Гуте обеспечить беспрепятственный и постоянный доступ гуманитарной помощи для мирного населения.

[Марк Лоукок, заместитель генсека ООН]:

«Необходимо найти долгосрочное решение проблемы тяжёлого положения этих людей. Для них очень важно быстро получать гуманитарную помощь. Думаю, лучше всего найти решение внутри самой Сирии. Мы стараемся изо всех сил, и наша общая ответственность – избежать гуманитарной катастрофы».

Конфликт между исламистскими группировками в Восточной Гуте продолжался с апреля по май прошлого года. Затем боевики заключили соглашение о прекращении огня и поделили между собой захваченные пригороды Дамаска. В июне начались новые столкновения. Потом конфликт поутих, и боевики совершают редкие атаки друг на друга. Силы правительственной армии пока не могут взять под контроль осаждённые территории.