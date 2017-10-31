31 октября 2017
Телеканал NTD

В США определили чемпиона по спуску на велосипеде с отвесных скал

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На фоне живописных пейзажей Юты в США состоялся чемпионат по фрирайду на горных велосипедах. В этом соревновании участвуют лучшие в этом виде спорта и – только по приглашению.

Соревнования сопряжены с огромным риском. Спортсмены срываются с почти отвесных скал, делая при этом головокружительные трюки.

Чемпионом 2017 года стал канадец Курт Сорге. В прошлые годы он восходил на верхнюю ступень пьедестала дважды в 2012 и 2015 годах. Для этого соревнования это – рекорд.

На втором месте – американец Кэмерон Зинк. Он известный фрирайдер. Третьим стал новичок Этан Нэлл тоже из США.

Чемпион прошлого года канадец Брэндон Семенюк опустился на четвёртую ступень из-за падения во время первого спуска.

Соревнования проходят в Национальном парке Зайон. Основная его достопримечательность – каньон глубиной 800 метров, окрашенный в рыжеватый и бронзовый цвета.
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