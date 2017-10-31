Сократить кражи скота помогут микроточки

Технологии помогают решить вековую проблему британских фермеров – кражи скота.

Выход придумал бывший детектив полиции Джон Минари.

[Джон Минари, создатель технологии]:

«Фермеры обратились к нам, поскольку мы как раз расследовали кражу драгоценных металлов. Они спросили, можем ли мы помочь решить проблему кражи скота в Норт-Йоркшире».

Микроточки, которые обычно используют, чтобы помечать драгоценные металлы, теперь добавляют в краску. Ею делают отметки на шерсти. Благодаря микрочастицам краска содержит идентификационные данные. Они помогают точно определить ферму, откуда поступило животное.

Кражи скота продолжаются сотни лет. Обычно воруют ночью и большими партиями. Для многих фермеров убытки невосполнимые. Им приходится закрывать дело.

[Джонатан Мюррей, фермер]:

«Овцы весной уходили пастись, и около 10% не возвращались. И это больше, чем обычно гибнет по естественным причинам. У меня появились подозрения, поскольку я не находил туш. Было очевидно, что животные пропали».

Ранее фермер Джонатан Мюррей из Норт-Йоркшира пробовал использовать камеры слежения. Но по ночам от них было мало толку.

Впрочем, и микроточки не помогут решить проблему полностью. Часто пропажу замечают только спустя несколько недель. Кроме того, овец могут пригнать на другую ферму или сдать на скотобойню.

Между тем, разработчики уверены, что микроточки всё же помогут сократить количество краж. Теперь злоумышленники дважды подумают, прежде чем украсть помеченных животных, ведь их будет очень сложно продать.

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