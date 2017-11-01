Ирландия – мировая столица лизинга

В Ирландии зарегистрировано 14 авиакомпаний, включая Ryan Air и Aer Lingus – дочек международного холдинга International Airlines Group. В индустрии работает около 70 тысяч человек. И пока эта сфера держит курс на взлёт и не подаёт никаких признаков спада.

В стране расположены штаб-квартиры девяти из десяти крупнейших компаний, которые занимаются авиационным лизингом. Их привлекают низкий налог на прибыль и ряд договоров о предупреждении двойного налогообложения.

[Джон Хиггинс, представитель лизинговой компании]:

«Примерно половина из 20 тысяч коммерческих самолётов, летающих в мире, взяты в лизинг. И более половины взяты у местных лизинговых компаний. Я люблю приводить как пример такую статистику: каждые две секунды в мире взлетает самолёт, взятый в лизинг в Ирландии».

Ирландия также применяет Кейптаунскую конвенцию о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования. Она подразумевает гарантии для кредиторов при неисполнении должником его обязательств по соглашению. Например, возврат воздушного судна.

[Имонн Бреннан, глава Управления авиации Ирландии]:

«У нас не такая сильная экономика, поэтому мы должны предлагать уникальный продукт. И наш продукт – инновации, корпоративный сегмент, а также наличие квалифицированных кадров. Мы можем расти, и мы любим это дело».

В целом международная сфера авиации тоже растёт. В ближайшие 20 лет, согласно прогнозам, её объёмы удвоятся.

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