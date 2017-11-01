Метание топора – новое увлечение парижан

Метание топора – таким экстремальным видом спорта решил увлечь парижан канадец Тома Морель. Он открыл в столице Франции клуб, где за 19 евро в час можно попробовать себя в новом умении.

[Тома Морель, владелец клуба]:

«Метание топора – отличный спорт. Он требует концентрации и чувства расслабленности, и это довольно захватывающе. Мне показалось, будет здорово предложить парижанам попробовать это».

Возможно, кому-то такое развлечение покажется опасным. Однако в клубе всё строго. Не впускают подвыпивших, лезвия топоров немного затуплены, а гостей сначала знакомят со специальными правилами.

Ну а потом можно и взяться за топор.

[посетительница]:

«С безопасностью нет проблем, но метать топор – не то, что шарфик вязать. Это отличная разрядка». [посетитель]:

«Метание топора – это что-то такое первобытное. Не похоже на обычные увлечения. И, несомненно, это возвращает нас к древней природе человека. Это здорово».

Чтобы подогреть интерес гостей, на стене нарисована мишень, как в тире.

[Тома Морель, владелец клуба]:

«Человек попадает в цель. Там нарисованы круги, каждый из них – это определённое количество очков. Мы придумали некоторые правила, чтобы люди могли состязаться».

За день в клуб приходят примерно 30 человек. Средний возраст посетителей – от 20 до 30 лет. Метание топора привлекает как мужчин, так и женщин.

Короткая ссылка на эту страницу: