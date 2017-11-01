01 ноября 2017
Телеканал NTD

Отстранённый президент Каталонии сделал заявление в Брюсселе

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Отстранённый президент Карлес Пучдемонт во вторник признал досрочные выборы в Каталонии. Их центральное правительство Испании объявило после того, как взяло регион под своё управление и заблокировало его попытку отделиться.

Пучдемонт выступил на пресс-конференции в Бельгии. Сюда он приехал, чтобы обезопасить себя от уголовного преследования. Прокуратура Испании уже призвала выдвинуть ему обвинения в организации мятежа. За это может грозить до 30 лет лишения свободы.

Пучдемонт сказал, что не будет просить политического убежища в Бельгии, однако в Каталонию вернётся только после того, как ему предоставят гарантии.

[Карлес Пучдемонт, отстранённый президент Каталонии]:
«Мы рассматриваем выборы, объявленные Испанией, как демократический вызов. Мы не будем его игнорировать. Наоборот, если Испания хочет выборов, чтобы узаконить использование статьи 155, мы примем этот вызов».

На прошлой неделе правительство Каталонии в одностороннем порядке объявило о независимости региона. Спустя несколько часов в Мадриде задействовали статью 155 конституции, которая позволяет лишать региона автономии, если он нарушает законы.

После этого испанские власти распустили парламент и правительство Каталонии и назначили на 21 декабря досрочные выборы.

[Энрик Милло, правительственный делегат в Каталонии]:
«Могу сказать, что в первые дни после применения статьи 155 конституции все комитеты Женералитета Каталонии работают абсолютно нормально».

Правительства европейских стран, включая Великобританию, Германию и Францию, поддержали официальный Мадрид. При этом некоторые призвали стороны начать диалог.
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