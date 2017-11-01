В Афинах передали олимпийский огонь Пхёнчхану

Торжественная церемония передачи олимпийского огня южнокорейскому городу Пхёнчхан прошла в Афинах. На знаменитом стадионе «Панатинаикос» собрались тысячи зрителей.

Церемония открылась шествием эвзонов – греческой президентской гвардии. Олимпийский огонь доставил на стадион 50-летний шорт-трекист Ким Ки Хун. Он первый южнокорейский спортсмен, выигравший золото на зимних Олимпийских играх. Затем глава олимпийского комитета Греции вручил огонь коллеге из Южной Кореи.

[Спирос Капралос, глава олимпийского комитета Греции]:

«Олимпийские игры – всегда важное событие, и в этот раз они пройдут в Корее. Думаю, там хорошо подготовились, и Игры будут очень успешными. Мы передаём им огонь – символ мира, единства и дружбы, и надеемся, что именно такая атмосфера будет там господствовать, став посланием для остального мира».

Поддержать свою страну приехали и южнокорейские туристы.

[туристка из Южной Кореи]:

«Вперёд, Пхёнчхан!»

Огонь поместили в специальный фонарь, и организаторы зимней Олимпиады-2018 доставили его в Южную Корею. Там 1 ноября – за 100 дней до открытия Игр, стартует эстафета Олимпийского огня. Её маршрут превысит 2000 километров. Эстафета пройдёт по 17 южнокорейским городам и провинциям. Огонь пронесут семь с половиной тысяч факелоносцев. Открытие зимних Игр состоится в Пхёнчхане 9 февраля.

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