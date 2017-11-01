Выходец из Узбекистана осуществил теракт на Манхэттене

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Восемь человек погибли на месте и ещё двое скончались в больнице в результате инцидента на Манхэттене. Власти Нью-Йорка расценивают его как теракт.

Во вторник около трёх часов дня по местному времени фургон въехал на велосипедную дорожку и проехал несколько кварталов, давя велосипедистов и прохожих. Среди погибших – пятеро граждан Аргентины. Ещё 11 человек пострадали. Когда грузовик врезался в школьный автобус, водитель вышел из кабины и начал размахивать пистолетами с криком «Аллаху Акбар». В него выстрелил полицейский, ранив в живот.

[Джоси Лис, очевидица]:

«Мы увидели машину, окружённую обломками. И увидели этого парня. Он был одет в тёмное и – с бородой. Он держал два пистолета. Было страшновато. Мы удивились: “Что это за парень?” И в тот момент нам сказали бежать».

Позже выяснилось, что нападавший – 29-летний выходец из Узбекистана Сейфулло Саипов. В США он приехал в 2010 году. Пистолеты оказались не огнестрельными.

Американские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщают, что в машине Саипов оставил записку с подтверждением своих связей с группировкой «Исламское государство», запрещённой в России и других странах. В настоящее время злоумышленник находится под охраной в больнице.

[Уолтер Уикисер, очевидец]:

«Всем нужно быть на чеку. Хватит постоянно смотреть в свои телефоны. В любой момент может что-то случиться. В таком мире мы живём». [Хаим Заклос, раввин]:

«Мы молимся за жертв и их родственников, а также за очевидцев. Обязательно нужно позаботиться о детях (которые были в автобусе). И нужно помнить, что Нью-Йорк – замечательный и сравнительно безопасный город для жизни. С божьей помощью этот инцидент не вызовет страха и паники».

Вслед за этой атакой президент США Дональд Трамп распорядился ещё тщательнее проверять иностранцев.

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