В Сан-Паулу тысячу человек хотят выселить на улицу

В этом заброшенном отеле в Сан-Паулу живут десятки бразильских семей. Но вскоре все они могут оказаться на улице. Бразильские власти решили выселить отсюда людей, а суд установил крайний срок – 22 ноября.

Жильцы начали селиться здесь 17 лет назад, когда отель закрылся. К этому вынуждала бедность – у них просто не было денег, чтобы снимать квартиру. Здесь же они платят 37 долларов в месяц. При этом очищают здание от мусора, следят за порядком. В доме запрещено употреблять наркотики и чрезмерно выпивать.

[Иванети ди Араужу, староста дома]:

«Мы изначально предлагали отдать это здание под квартиры для семей с низкими доходами, для наших семей, которые здесь живут. Из-за долгов отель закрылся, а семьям нужен дом. Поэтому мы и поселились здесь». [жительница заброшенного отеля]:

«У меня не было денег на аренду квартиры, а многие здания пустовали. И у меня появилась возможность получить достойное жильё за посильную для меня плату».

Всего в заброшенном отеле живёт 1000 человек. Многие обустроились тут десять и больше лет назад, обзавелись имуществом, растят детей.

[жительница заброшенного отеля]:

«Я не сплю всё это время, потому что, если выселят отсюда, куда нам идти? У меня здесь никого нет – только муж и дети. Если придётся уходить отсюда, то не знаю, что делать дальше».

Благотворительные организации пытались помочь жильцам этого дома, создав петицию в их защиту. Однако власти своего решения не изменили, и 22 ноября 1000 бразильцев может лишиться крова.

По оценкам благотворительной организации, на улицах Сан-Паулу живут уже 15 000 бездомных.

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