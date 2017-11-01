Сотни мигрантов перехватили у побережья Ливии

Береговая охрана Ливии перехватила лодки с нелегальными мигрантами из стран к югу от Сахары. Две надувные лодки следовали из Триполи к берегам Европы. На них было около 300 человек.

Людей доставили в порт Триполи, а затем переправят в центр содержания в пригороде столицы. Среди них 15 детей и 25 женщин.

[Махмуд аль-Шебрак, представитель береговой охраны Ливии]:

«Этим утром перехватили около 250 нелегальных мигрантов. Сейчас их идентифицируют и составляют список, где указывают имена и национальности, а также возраст. После этого мы сможем подтвердить их количество и отправим их в центры содержания мигрантов». [Сейхон Камра, мигрант из Африки]:

«Было две лодки. В каждой было… в нашей было около 165 человек».

Западное побережье Ливии – главный отправной пункт для тысяч мигрантов, которые бегут в Европу от военных конфликтов или бедности.

При этом с июля их число резко сократилось. В Ливии активизировались военизированные группировки, которые начали блокировать переправку людей. Также стала интенсивнее работать ливийская береговая охрана. Она патрулирует более обширные территории и перехватывает мигрантов до того, как они попадут на борт международных спасательных судов.

По данным Международной организации по миграции, в этом году с лодок сняли уже более 18 800 нелегальных мигрантов. Более 111 тысяч прибыли в Италию. И большая часть из них – из Ливии.

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