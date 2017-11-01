Тайны «Книги мёртвых» раскрывают на выставке в США

Древние египтяне никогда не отправлялись в загробный мир с пустыми руками. В саркофаг заботливо укладывали всё, что может пригодиться в пути. И обязательно усопшего сопровождала «Книга мёртвых». Её тайны раскрывают на новой выставке в чикагском музее Института востоковедения.

По словам учёных, «Книга мёртвых» на самом деле не о смерти.

[Фой Скальф, куратор выставки]:

«Речь идёт о вечной жизни. “Книга мёртвых” помогала египтянам преодолеть опасности в загробном мире и превратиться в божественное существо».

Центральное место выставки занимает мумия египтянки, которая жила в городе Ахмим более 2000 лет назад. Возле умершей расположено то, что обычно клали в гробницу. Рядом под стеклом – два бесценных папируса. На них написаны религиозные тексты «Книги мёртвых». Возраст артефактов – почти 2300 лет. В полном объёме их представили впервые.

В руководстве к жизни в загробном мире говорится, как избежать опасности на пути к месту посмертного суда. Его вершит бог Осирис, взвешивая сердце покойного на весах. С помощью текстов «Книги мёртвых» усопший уговаривал своё сердце не свидетельствовать против него.

[Фой Скальф, куратор выставки]:

«Египтяне верили в существование души и в то, что она может влиять на жизнь оставшихся на земле. Тех, кого мы считаем призраками, они называли акх. И они просили своих умерших родственников помочь им решить жизненные проблемы».

Тексты «Книги мёртвых» также дополнительно писали на полотняных повязках, которыми обвязывали тело, на камнях и других предметах. Это делали для того, чтобы у усопшего были запасные копии.

Название «Книга мёртвых» придумал в XIX веке немецкий египтолог Карл Рихард Лепсиус. Однако египетское название переводится как «Главы о выходе к свету дня».

Всего на выставке представлены 76 артефактов. Они демонтируют, как религия отражалась на жизни и культуре Древнего Египта.