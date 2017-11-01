Как в Джакарте сокращают количество выброшенных гаджетов

Городские власти в столице Индонезии пытаются решить проблему растущего объёма электронных отходов, включая интернет-гаджеты. В городе живёт около 10 миллионов человек. И каждый день в целом они производят семь килотонн отходов всех видов.

Кампания по сокращению числа выброшенных электронных устройств продолжается в Джакарте уже несколько месяцев. В центре города появились специальные урны для подобных отходов: в основном, старых телефонов и зарядных устройств.

[Иснава Аджи, глава Природоохранного управления Джакарты]:

«Наша цель – сократить объём электронных отходов в домах людей. Люди обычно хранят старые утюги, фонарики, мобильные телефоны и компьютеры. Мы ходим собрать эти вещи, чтобы их не выбрасывали в жилых зонах».

В городе также запустили тестовый проект по переработке электронных приборов. В нём участвует местная утилизационная компания. На рынке она работает с 1997 года. Перерабатывает забракованную продукцию крупных электронных компаний, включая телевизоры, стиральные машины, плееры и компьютеры.

[Ваван Будиаван, директор Mukti Mandiri Lestari]:

«К нам поступают запросы от заводов и дистрибьюторов. Мы приезжаем к ним раз в неделю или раз в месяц и забираем испорченный товар».

Из этих приборов и гаджетов извлекут медь, алюминий, цинк и олово. Переработка также обезопасит окружающую среду: в воду и почву не попадут тяжёлые металлы – такие, как свинец и ртуть.

В планах компании – создать экопарк, в котором школьникам и другим посетителям будут рассказывать об утилизации.

[Ваван Будиаван, директор Mukti Mandiri Lestari]:

«Мы надеемся, что сможем переработать электронные отходы, чтобы принести пользу и правительству, и людям. Мы также можем использовать переработку для развития экотуризма».

Объёмы электронных отходов увеличиваются не только в Индонезии, но и во всей Азии. Причина – в росте благосостояния среднего класса, а также в большом спросе на новые гаджеты.

С 2008 года в Индонезии существует закон об утилизации отходов. Однако в нём пока нет конкретных пунктов о переработке электротехники.

Власти Джакарты планируют расширять свою кампанию и установить урны для сбора электромусора во всех правительственных учреждениях и школах.

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