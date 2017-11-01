Sony представила робота-собаку «Айбо» нового поколения

Японская компания Sony представила своего обновлённого робота по кличке «Айбо». Это новая версия популярной роботособаки с таким же именем, которую сняли с производства в 2005 году.

Новый «Айбо» – шириной 18 сантиметров и высотой около 30. На своего хозяина он смотрит глазами из органических светодиодов. На одной подзарядке сможет работать два часа. При этом заряжается около трёх.

[Кадзуо Хираи, глава Sony Corp]:

«Мы уверены, что робот, который дарит любовь и положительные эмоции – это отражение миссии Sony. Я отдал распоряжение начать разработку “Айбо” около полутора лет назад».

Для распознавания лица своего хозяина «Айбо» оснащён двумя камерами. Двигается при помощи 22 приводных механизмов.

[Кадзуо Хираи, глава Sony Corp]:

«Сегодня у нас новый “Айбо”. Он очень любопытный и будет жить и расти вместе со своим хозяином».

Владельцы смогут синхронизировать робота с приложением на своём мобильном телефоне и играть с собакой удалённо.

Первая модель «Айбо» была выпущена в 1999 году. Она и множество её последующих модификаций тоже умели узнавать хозяина, учиться и развиваться, менять поведение и настроение. Робот полностью автономный, оснащён различными датчиками, а также умеет сам подзаряжаться и просыпаться после сна.

В продажу новый робот поступит в начале следующего года. Как ожидается, его цена составит около 1700 долларов США.

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