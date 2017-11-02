Всемирно известную скалу Улуру закроют для восхождения

Всемирно известную скалу Улуру в Австралии закроют для восхождения с 2019 года. Такое решение совместно приняли совет племени анангу и австралийские власти. Гора с 1985 года официально принадлежит коренному народу, однако правительство арендует эту местность в качестве Национального парка.

Ежегодно сюда приезжают 300 тысяч туристов. Многие хотят подняться на Улуру и часто оставляют после себя мусор, загрязняют источники воды и наносят другой ущерб скале. Однако племя анангу считает её своей святыней и не хочет видеть столь неуважительного отношения к ней. Аборигены ещё много лет назад попросили власти запретить восхождение на Улуру.

[Сэмми Уилсон, председатель совета племени анангу]:

«Я ежедневно работаю с большим числом туристов, и они постоянно спрашивают о том, когда мы закроем подъём».

В будущем австралийские власти планируют устранить ущерб, нанесённый скале.

[Салли Барнес, директор Национального парка]:

«Мы пообщаемся с коллегами и владельцами этой горы, узнаем, чего они хотят. Мы обратимся к экспертам, которые помогут нам понять, как восстановить, отреставрировать скалу, и соответствует ли это тому, чего хотят владельцы. И думаю, мы излечим некоторые раны Улуру».

Скала Улуру образовалась 680 миллионов лет назад в центре Австралии. Природа придала ей овальную форму. Высота горы – 348 метров. Оранжево-коричневый исполин сформировался из красного песчаника, поэтому у него есть уникальное свойство изменять цвет при разном освещении в течении дня. Улуру включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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