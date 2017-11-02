Беженцы объявили голодовку в Афинах

У этой женщины в Германии – муж с их вторым ребёнком.
[Даляль Рашоу, беженка из Сирии]:
«Я не видела мужа и ребёнка более года и девяти месяцев. Я скучаю. Здесь, в Греции, я плачу каждый день. Я не хочу здесь оставаться, я хочу к мужу».
А у этого мужчины в Германии – двое из четверых сыновей.
[Хуссейн Ибрагим, беженец из Сирии]:
«Я просто хочу быть с ними, хочу быть со своими детьми».
Ранее греческие власти уверили всех этих людей, что они смогут воссоединиться со своими семьями в Германии. Однако процесс затянулся.
Как сообщали греческие СМИ, в мае Афины и Берлин негласно договорились замедлить процесс воссоединения семей беженцев.
Однако официально власти Греции это отрицают.
[Яннис Моузалас, министр по вопросам миграции Греции]:
«В этом году мы воссоединили на треть больше семей беженцев, чем в прошлом. Хотя нас и обвиняют в обратном, и говорят, что мы специально задерживаем процесс».
Вопрос воссоединения семей беженцев – один из самых спорных в переговорах между властями двух стран. В то же время греческий министр по вопросам миграции благодарен Берлину за работу.
[Яннис Моузалас, министр по вопросам миграции Греции]:
«Я благодарен Германии, потому что это страна, которая переселяет к себе больше всего беженцев, в то время как другие страны вообще никого не берут».
На территории Греции в настоящее время находится более 60 тысяч беженцев.
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