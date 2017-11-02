Беженцы объявили голодовку в Афинах

Напротив здания парламента в Афинах вырос палаточный лагерь. Здесь обосновались беженцы. В основном, это сирийские женщины с детьми. Они протестуют против задержек процесса их воссоединения с родственниками в Германии. Некоторые заявляют, что начали голодовку.

У этой женщины в Германии – муж с их вторым ребёнком.

[Даляль Рашоу, беженка из Сирии]:

«Я не видела мужа и ребёнка более года и девяти месяцев. Я скучаю. Здесь, в Греции, я плачу каждый день. Я не хочу здесь оставаться, я хочу к мужу».

А у этого мужчины в Германии – двое из четверых сыновей.

[Хуссейн Ибрагим, беженец из Сирии]:

«Я просто хочу быть с ними, хочу быть со своими детьми».

Ранее греческие власти уверили всех этих людей, что они смогут воссоединиться со своими семьями в Германии. Однако процесс затянулся.

Как сообщали греческие СМИ, в мае Афины и Берлин негласно договорились замедлить процесс воссоединения семей беженцев.

Однако официально власти Греции это отрицают.

[Яннис Моузалас, министр по вопросам миграции Греции]:

«В этом году мы воссоединили на треть больше семей беженцев, чем в прошлом. Хотя нас и обвиняют в обратном, и говорят, что мы специально задерживаем процесс».

Вопрос воссоединения семей беженцев – один из самых спорных в переговорах между властями двух стран. В то же время греческий министр по вопросам миграции благодарен Берлину за работу.

[Яннис Моузалас, министр по вопросам миграции Греции]:

«Я благодарен Германии, потому что это страна, которая переселяет к себе больше всего беженцев, в то время как другие страны вообще никого не берут».

На территории Греции в настоящее время находится более 60 тысяч беженцев.

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