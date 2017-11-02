Двум российским лыжникам пожизненно запретили участвовать в Играх

Международный олимпийский комитет пожизненно запретил российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову участвовать в Олимпиадах. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил на зимних Играх в Сочи в 2014 году. Все их достижения во время тех соревнований аннулированы.

Легков лишится двух наград: золота за гонку на 50 километров в свободном стиле, и серебра за эстафету 4х10 км.

Оба лыжника считают себя невиновными и намерены подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

[Александр Легков, лыжник]:

«Я абсолютно спокоен за себя. Я тренировался честно, завоёвывал медали, и моя победа была очень сложной, тяжёлой, и она была моей, заслуженной и чистой. Спасибо».

При этом за лыжниками сохраняется право участвовать в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта.

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