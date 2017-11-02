США проголосовали против отмены торгового эмбарго для Кубы

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду проголосовали за резолюцию, которая призывает США отменить торговое эмбарго в отношении Кубы. Из 193 членов органа 191 поддержал документ. Против выступили Соединённые Штаты и их союзник – Израиль.

По мнению Вашингтона, Куба продолжает нарушать права человека.

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Преступление заключается в том, что кубинские власти продолжают репрессировать свой народ и не могут обеспечить даже минимальных требований, необходимых для свободного и справедливого общества. Мы ответим тем, что встанем на сторону кубинского народа и его права определять собственное будущее».

В течение 24 лет США голосовали против резолюции. Но в прошлом году при президентстве Барака Обамы впервые воздержались. Прошлая президентская администрация делала шаги в сторону потепления отношений с Кубой. Так, в 2015 в Гаване вновь открылось посольство США, а в Вашингтоне – посольство Кубы.

Однако по мнению Дональда Трампа, Вашингтон пошёл на уступки без должной реакции со стороны социалистического острова.

Тем временем, кубинцы на улицах Гаваны говорят, что не удивлены решением США.

[Карлос Бартоломе, житель Кубы]:

«Мы все этого ожидали, все ожидали, потому что (президент США Дональд Трамп) изменил политику. После этого логично было ожидать, что США и Израиль проголосуют против».

Резолюция не обязательна для исполнения. Она имеет лишь политический вес. Отменить эмбарго, введённое более 50 лет назад, может только Конгресс США.

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