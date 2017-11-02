Рождественская ловля карпа началась в Чехии

[рыбак]:

«Святой Пётр, пожелай нам всем удачи».

До Рождества осталось меньше двух месяцев, а это значит – пришла пора рождественской ловли карпа в Чехии. Рыбаки ранним утром собираются на берегу Горусицкого пруда и первым делам просят благословения у покровителя рыбной ловли.

Сначала большую часть воды спускают в реку через шлюзы. Затем рыбаки выставляют сеть. При этом несколько мужчин остаются у берега и бьют шестами по воде, чтобы отпугнуть рыбу. Когда сеть заполнится карпами, её начинают тянуть к берегу. Это самая тяжёлая часть работы, ведь к этому времени сеть весит уже несколько тонн.

Потом мужчины сортируют рыбу и распределяют по разным контейнерам. После этого примерно месяц карп будет плавать в чистой пресной воде, чтобы избавиться от болотного запаха. Ближе к празднику рыба поступит в магазины и на рождественские рынки.

Чехи считают карпа деликатесом и не мыслят без него рождественского стола. Кроме того, они верят, что карп приносит счастье. Рыбу запекают либо обжаривают в сухарях. При этом надо не забыть положить одну рыбную чешуйку в кошелёк и носить её до следующего Рождества. Это обязательно принесёт удачу.

А в последние годы в чешских семьях появилась и другая традиция. Незадолго до праздника чехи покупают живого карпа, но не готовят его, а запускают в ванну. Там он живёт до Сочельника. А затем его выпускают в водоём и смотрят, как он махнёт им хвостом на удачу.

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